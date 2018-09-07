Организацию оштрафуют наверняка. А вот для предпринимателей есть возможность избежать наказания.

Организацию можно привлечь к административной ответственности независимо от того, по чьей вине было допущено нарушение. Это следует из статьи 1.1, пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Неприменение ККТ по вине продавца, сотрудника организации, не освобождает ее от штрафа (письмо Минфина от 30.03.2005 № 03-02-07/1-83). Правомерность такого подхода подтверждается арбитражной практикой (см., например, постановления ФАС Центрального округа от 28.12.2006 № А64-1641/06-22, Уральского округа от 26.12.2006 № Ф09-11527/06-С1, Поволжского округа от 14.11.2006 № А55-7089/06, Восточно-Сибирского округа от 28.02.2008 № А19-13758/07-39-Ф02-466/08, Западно-Сибирского округа от 05.02.2008 № Ф04-647/2008(1394-А45-3)).

Для предпринимателей установлен другой порядок. Предпринимателя могут привлечь к административной ответственности лишь как должностное лицо (ст. 2.4 КоАП, постановление Президиума ВАС от 22.05.2007 № 16234/06). Предприниматель может оспорить в суде штраф, если сделал все, чтобы соблюсти законодательство. А именно приобрел и зарегистрировал ККТ, а также оформил с продавцом трудовой договор и договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Еще один аргумент, чтобы оспорить в суде штраф, – предприниматель письменно ознакомил продавца с правилами эксплуатации ККТ. Такой вывод подтверждают некоторые арбитражные суды (см., например, постановления Президиума ВАС от 22.05.2007 № 16234/06 и ФАС Волго-Вятского округа от 01.09.2008 № А39-1575/2008-92/18, Поволжского округа от 28.08.2008 № А12-8110/08-с30, Уральского округа от 27.08.2008 № Ф09-6081/08-С1, Северо-Западного округа от 02.07.2008 № А44-3296/2007, Центрального округа от 02.06.2008 № А35-681/08-С20).

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