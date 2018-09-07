Да, может.

Неприменение ККТ продавцом, не состоящим с организацией (предпринимателем) в трудовых отношениях, не освобождает организацию (предпринимателя) от ответственности. Если к работе с ККТ допущен продавец, с которым не заключен трудовой договор и не проведен инструктаж по эксплуатации ККТ, значит, организация (предприниматель) не обеспечили соблюдение требований Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Такой подход подтверждается арбитражной практикой (см., например, постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 06.04.2006 № Ф04-1380/2006(20953-А70-7) и от 26.11.2007 № А21-4294/2007).

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