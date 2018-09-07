147 сентября 2018

Работнику в командировке не хватило аванса, и он тратил свои деньги. Могут посчитать, что компания фактически получила заем и теперь погасила его «физику»? Работодатель должен выбить чек, когда будет компенсировать работнику перерасход?

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отвечает:

Нет, чек не потребуется.

Расчетами считают предоставление и погашение займов. Но в данном случае компания не получала заем.

По договору займа одна сторона предоставляет деньги или имущество, а другая — принимает обязательство их вернуть [п. 1 ст. 807 ГК].

Если заимодавец — «физик», то договор займа считается заключенным после того, как «физик» передал деньги. Если деньги передали тому, кого назвал заемщик, считается, что именно он получил заем.

Компания не оформляла с работником договор займа и не прописывала в нем, кому «физик» должен передать деньги. Когда организация компенсирует сотруднику средства, которые он потратил в командировке, это не считается возвратом займа. Поэтому нельзя признать компенсацию расчетами для ККТ. Значит и кассовый чек выдавать не требуется.

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