177 сентября 2018

«Физик» платит за товар с корпоративной карты, то есть фактически расплачивается не он, а компания. Продавец должен пробивать чек?

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отвечает:

Все зависит от того, как сотрудник провел оплату.

Кассовую технику применяют в расчетах между компаниями, предпринимателями и «физиками». Но в законе прописали исключения, когда можно обойтись без ККТ.

Онлайн-кассу можно не применять, если компании и индивидуальные предприниматели рассчитываются электронно и при этом не предъявляют средство платежа. В данном случае корпоративная карта — это и есть электронное средство платежа.

Подотчетник может перечислить деньги с корпоративной карты через интернет. Например, оплатить заказ на сайте поставщика. В таком случае продавцу не потребуется применять ККТ.

Если же сотрудник лично пришел за покупками для компании и при этом расплатился корпоративной картой, то продавец обязан выбить кассовый чек.

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