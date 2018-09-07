107 сентября 2018

Где накапливаются сведения из онлайн-касс? Инспекторы из отдела по контролю за ККТ делятся данными с налоговиками из отдела камеральных или выездных налоговых проверок? Или данные из фискального накопителя поступают в федеральную базу и любой инспектор вправе получить к ним доступ?

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отвечает:

Налоговики следят, как компании применяют ККТ. Инспекция обязана контролировать, полностью ли компания учитывает выручку. Также ФНС оценивает, где возникает риск нарушений законодательства о кассовой дисциплине.

Чтобы автоматизировать получение и анализ данных из фискальных документов, в ФНС разработали и внедрили отдельную систему контроля за применением кассовой техники — АСК ККТ. Использовать эту систему сотрудники ФНС будут по мере служебной необходимости.

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