247 сентября 2018

У нашей компании есть в собственности здание в другой стране, мы открыли там филиал. Куда заплатить налог на имущество?

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отвечает:

Заплатите налог в бюджет страны, где находится недвижимость, и вычтите эту сумму из российского налога.

Компания обязана платить налог на имущество в РФ, даже если недвижимость находится на территории другого государства. По правилам НК налог на имущество платят в инспекцию по местонахождению недвижимости (п. 3 ст. 383 НК). Так как актив компании за рубежом, платить надо в инспекцию по местонахождению компании.

Законы иностранного государства также могут предусматривать уплату налога на имущество, которое находится на их территории. Но два раза платить налог не нужно. Вы вправе уменьшить налог, рассчитанный по правилам НК, на налог, уплаченный за рубежом (п. 1 ст. 386.1 НК). Причем уменьшить можно только ту часть, которая рассчитана по зарубежной недвижимости (письмо Минфина от 25.10.2011 № 03-05-05-01/85).

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