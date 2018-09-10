2010 сентября 2018

Планируют увеличивать тарифы по взносам?

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отвечает:

Пока таких планов нет. С 2021 года общий тариф по страховым взносам должен был вырасти с 30 до 34 процентов. Однако Президент подписал закон, по которому общий тариф останется прежним — 30 процентов (Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ).

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