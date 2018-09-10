ФСС не возместит декретные за время, когда сотрудница получала зарплату.

Работница вправе пойти в отпуск по беременности и родам с даты, которая записана в больничном. Такой отпуск — это право, а не обязанность работницы. Она вправе пойти в декрет и позже. Дата его начала — день в заявлении будущей мамы (ст. 255 ТК).

Декретный отпуск обычно длится 140 дней. Но оплатят меньше дней, если сотрудница уйдет в декрет позже (письмо ФСС от 08.10.2004 № 02–10/11–6671). Закон не позволяет получать и зарплату, и декретные.

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Почему при высокой зарплате получаются маленькие декретные

Сотрудница может зарабатывать в отпуске по уходу и сохранить пособие. Заключите с работницей договор подряда. Такое вознаграждение не препятствует получению пособия.

Опасно, если функции по договору совпадают с трудовыми. Например, сотрудница на условиях подряда продолжает выполнять обязанности главбуха. В такой ситуации ревизоры решат, что она работает по трудовому договору. Защититься не получится даже в суде (решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 13.06.2017 № А71-3408/2017).

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