Удержите налог со всей суммы, которую вы выплатите бывшему участнику.
Учредитель вправе выйти из состава участников в любой момент, если это предусматривает устав компании. Главное, чтобы после выхода у организации остался хотя бы один участник (ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). При этом компания выплачивает бывшему учредителю действительную стоимость доли. Ее определяют по данным последней бухгалтерской отчетности, которую составили перед тем, как участник принес заявление на выход.
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Удержите налог со всей суммы, которую выдаете бывшему участнику. В бюджет перечислите НДФЛ не позднее следующего рабочего дня за днем выплаты (п. 6 ст. 226 НК, письмо Минфина от 10.11.2016 № 03-04-05/65811). Налог не требуется удерживать, если учредитель владел долей более пяти лет (п. 17.2 ст. 217 НК).
«Физик» вправе уменьшить доходы, облагаемые НДФЛ, на расходы, связанные с получением таких доходов. В данном случае расходы — это расходы на приобретение доли. Они должны быть документально подтвержденными. Чтобы учесть такие траты, «физик» должен по окончании года подать декларацию 3-НДФЛ (подп. 2 п. 2, п. 7 ст. 220 НК).
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