Удержите налог со всей суммы, которую вы выплатите бывшему участнику.

Учредитель вправе выйти из состава участников в любой момент, если это предусматривает устав компании. Главное, чтобы после выхода у организации остался хотя бы один участник (ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). При этом компания выплачивает бывшему учредителю действительную стоимость доли. Ее определяют по данным последней бухгалтерской отчетности, которую составили перед тем, как участник принес заявление на выход.

Удержите налог со всей суммы, которую выдаете бывшему участнику. В бюджет перечислите НДФЛ не позднее следующего рабочего дня за днем выплаты (п. 6 ст. 226 НК, письмо Минфина от 10.11.2016 № 03-04-05/65811). Налог не требуется удерживать, если учредитель владел долей более пяти лет (п. 17.2 ст. 217 НК).

«Физик» вправе уменьшить доходы, облагаемые НДФЛ, на расходы, связанные с получением таких доходов. В данном случае расходы — это расходы на приобретение доли. Они должны быть документально подтвержденными. Чтобы учесть такие траты, «физик» должен по окончании года подать декларацию 3-НДФЛ (подп. 2 п. 2, п. 7 ст. 220 НК).

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