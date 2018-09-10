3010 сентября 2018

У нас в компании трудится иностранный гражданин по патенту. 1 августа 2018 года срок действия патента закончился, сотрудника отстранили от работы. Он принес новый документ с датой выдачи 6 августа. Надо ли уволить сотрудника, а потом принять его снова?

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отвечает:

Это необязательно делать.

Иностранец не вправе работать без патента (п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.02 № 115-ФЗ).

Когда действие документа закончится, компания обязана со следующего дня отстранить иностранца на месяц от работы (ст. 327.5 ТК). За это время он должен либо продлить патент, либо оформить новый. А вот если иностранец не уложится в срок, то потребуется его уволить (ст. 327.6 ТК).

Издайте приказ об отстранении в свободной форме. Сотрудник должен с ним ознакомиться под подпись. Начислять зарплату или средний заработок за это время не требуется (ст. 76 ТК).

В трудовом договоре с иностранцем работодатель записывает информацию о патенте (ст. 327.2 ТК). Так как сотрудник получил новый документ, то внесите его реквизиты в дополнительное соглашение к трудовому договору.

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