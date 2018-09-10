Вы вправе устанавливать сотрудникам разные графики работы.

Компания вправе установить некоторым сотрудникам гибкий график (ст. 102 ТК). Обычно при таком графике работодатель не может соблюдать ежедневную продолжительность трудового дня или недели, нужно ввести суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК). Учетным периодом может быть месяц, квартал или год. Режим пропишите в правилах внутреннего распорядка.

Важная статья:

Чем ненормированный рабочий день отличается от гибкого графика

Компания организует работу так, чтобы сотрудники отрабатывали норму времени. Если сотрудник трудится больше, то ему положена увеличенная оплата сверхурочных часов (письмо Минздравсоцразвития от 31.08.2009 № 22-2-3363). Чтобы было проще контролировать переработки, установите более длинный учетный период.

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