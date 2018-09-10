2710 сентября 2018

В компании работают уборщики, каждый по своему гибкому графику. Не нарушаем ли мы трудовое законодательство из-за того, что у сотрудников одной организации разные графики работы?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Вы вправе устанавливать сотрудникам разные графики работы.

Компания вправе установить некоторым сотрудникам гибкий график (ст. 102 ТК). Обычно при таком графике работодатель не может соблюдать ежедневную продолжительность трудового дня или недели, нужно ввести суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК). Учетным периодом может быть месяц, квартал или год. Режим пропишите в правилах внутреннего распорядка.

Компания организует работу так, чтобы сотрудники отрабатывали норму времени. Если сотрудник трудится больше, то ему положена увеличенная оплата сверхурочных часов (письмо Минздравсоцразвития от 31.08.2009 № 22-2-3363). Чтобы было проще контролировать переработки, установите более длинный учетный период.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.