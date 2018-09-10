Выдайте пособие в пониженном размере.

Работодатели оплачивают пособия по временной нетрудоспособности, если сотрудник представил больничный листок (п. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Бланк документа заполняет медицинское учреждение. В бюллетене врач записывает причину нетрудоспособности.

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Код 021 говорит о том, что причина нетрудоспособности — алкогольное опьянение. В таком случае независимо от стажа работника пособие сотрудника не должно превышать МРОТ за полный календарный месяц (п. 2 ст. 8 Закона № 255-ФЗ). Полученное пособие умножьте на районный коэффициент 1,15 (постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20–155).

Компания вправе выплатить полное пособие, даже если в листке стоит код 021. Но фонд возместит только часть больничного, по закону. При этом суд поддерживает фонд (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.06.2018 № Ф07-5297/2018).

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