3310 сентября 2018

отрудника не было на работе несколько дней. После он представил листок нетрудоспособности. Выяснилось, что травму он получил по причине алкогольного опьянения. Надо ли при таких обстоятельствах выплачивать ему пособие?

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отвечает:

Выдайте пособие в пониженном размере.

Работодатели оплачивают пособия по временной нетрудоспособности, если сотрудник представил больничный листок (п. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Бланк документа заполняет медицинское учреждение. В бюллетене врач записывает причину нетрудоспособности.

Код 021 говорит о том, что причина нетрудоспособности — алкогольное опьянение. В таком случае независимо от стажа работника пособие сотрудника не должно превышать МРОТ за полный календарный месяц (п. 2 ст. 8 Закона № 255-ФЗ). Полученное пособие умножьте на районный коэффициент 1,15 (постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20–155).

Компания вправе выплатить полное пособие, даже если в листке стоит код 021. Но фонд возместит только часть больничного, по закону. При этом суд поддерживает фонд (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.06.2018 № Ф07-5297/2018).

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