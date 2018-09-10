1510 сентября 2018

Страхователь поздно сдал СЗВ-М, из-за этого фонд выписал штраф 1000 руб. Компания его оплатила. Только неверно оформила платежку — в качестве получателя средств записала свою инспекцию. Но КБК верный. Фонд зачтет оплату штрафа? Если нет, что делать?

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отвечает:

Заплатите штраф еще раз, а ошибочный платеж верните.

Деньги попали на счет инспекции, так как получателем компания записала именно ее. Не важно, что КБК вы поставили верный. Зачесть ошибочный платеж между ПФР и ИФНС не удастся. Это нам подтвердили в ведомствах.

Платеж, который вы ошибочно перечислили, завис в инспекции в невыясненных. Чтобы вернуть деньги, подайте заявление о возврате средств и приложите к нему платежку.

Чтобы погасить задолженность в ПФР, оплатите штраф повторно. В платежном поручении отразите КБК для штрафа по отчетности СЗВ-М — 392 1 16 20010 06 6000 140, а затем в поле «получатель» — реквизиты отделения фонда, где компания числится на учете.

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