2110 сентября 2018

К нам обратился работник нашей компании с просьбой оформить его сына на неоплачиваемую производственную практику. Руководитель не возражает. Должны ли мы заключить с вузом договор о том, что студент проходит у нас производственную практику? Если договор заключим, не возникнет ли обязанность в будущем принимать на практику других студентов из этого вуза?

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отвечает:

Чтобы оформить студентов на неоплачиваемую практику, заключите договор с вузом (п. 8 Положения, утв. приказом Минобрнауки от 27.11.2015 № 1383, далее – Положение). На основании договора о прохождении студентами практики учебное заведение направляет практикантов в организации (п. 24 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 1, 5, 16 Положения). Вуз в соответствии с учебным планом установит продолжительность практики, определит, какие задания должен выполнять студент (п. 12 Положения).

Студенты, которые планируют пройти практику в вашей организации, самостоятельно должны сообщить об этом в свое учебное заведение. Далее представители вуза свяжутся с работодателем, чтобы оформить договор прохождения практики. Проект договора, как правило, предоставляет учебное заведение. В тексте договора укажите название организации, можете уточнить вид деятельности при необходимости. Впишите данные студентов: фамилию имя отчество, название учебного заведения, прочую справочную информацию. Укажите, сколько часов в день или в неделю студент будет проходить производственную практику. Если режим прохождения практики оформили отдельным документом, например графиком, сделайте в договоре на него отсылку.

Никаких отрицательных последствий для организации прием студентов по договору о прохождении практики не несет. В договоре вы можете прописать информацию только о тех студентах, которые будут проходить производственную практику в компании. В дальнейшем обязанности принимать на практику других студентов у вас не возникает.

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