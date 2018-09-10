Чтобы оформить студентов на практику и оплачивать ее, помимо договора с вузом, заключите еще договор со студентом. Если практикант будет выполнять работу по вакантной должности, оформляйте срочный трудовой договор (п. 15 Положения, ст. 59 ТК). Когда вакантной ставки нет по работе, которая соответствует требованиям к содержанию практики, – оформите со студентом гражданский договор.

Трудовой договор составляйте по общим правилам, которые предусмотрены в статье 57 Трудового кодекса (как составить трудовой договор). В трудовом договоре со студентом нужно прописать срок, на который его заключаете. Эту информацию возьмите из распорядительного документа вуза о направлении на практику (п. 16 Положения). Прием на работу оформляйте в общем порядке по правилам статьи 68 Трудового кодекса. Издайте приказ о приеме студента (ст. 68 ТК). Если у практиканта нет трудовой книжки, заведите новую (ст. 66 ТК).

Когда устанавливаете продолжительность рабочего времени, учитывайте возраст практиканта, наличие инвалидности и другие факторы. Так, если принимаете на работу студента в возрасте от 15 до 16 лет, ему нужно установить сокращенное рабочее время, не более 24 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. Сотрудникам с инвалидностью I или II группы – не более 35 часов в неделю (ч. 1 ст. 92 ТК). Сокращенную продолжительность работы нужно установить, например, педагогическим, медицинским работникам (ст. 333, ст. 350 ТК).Остальным практикантам пропишите нормальную продолжительность – 40 часов в неделю (ст. 91 ТК).