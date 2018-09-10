Сотрудник может пройти преддипломную практику по месту работы, если его профессиональная деятельность соответствует требованиям учебного заведения, целям и задачам практики (п. 17 Положения). Содержание практики и ее продолжительность вуз определяет в соответствии с учебной программой (п. 3, 8, 12 Положения). Дистанционный характер работы сотрудника значения не имеет.

Чтобы оформить преддипломную практику, нужно заключить договор о прохождении практики с вузом (п. 8 Положения). Работодателю ничего составлять не нужно. Как правило, вуз предоставляет собственный шаблон договора.

Издайте приказ о прохождении работником практики, после того как подпишете договор с учебным заведением. Назначьте руководителя практики из сотрудников организации, который будет курировать ее прохождение работником, делать отметки в дневнике практиканта о выполненных заданиях. В конце практики студент составляет отчет, а руководитель – характеристику на практиканта.