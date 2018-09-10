1710 сентября 2018

Мы принимаем на производственную практику студентов образовательных организаций разного уровня: вузы, колледжи. У нас вредное производство, должны ли мы перед прохождением практики направлять практикантов на предварительный медицинский осмотр?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Если работы связаны с вредными и опасными условиями труда, направьте практикантов на предварительный медицинский осмотр и только после этого допускайте их к работам (п. 20 Положения, ч. 2 ст. 212 ТК). Учебное заведение направляет студентов на практику по договору с организацией о прохождении практики обучающимися (п. 8 Положения, п. 9 Положения, утв. приказом Минобрнауки от 18.04.2013 № 291). Работодатель по договору должен обеспечить практикантам безопасные условия, которые отвечают требованиям охраны труда (п. 13 Положения, п. 15 Положения, утв. приказом Минобрнауки от 18.04.2013 № 291). Если вредного или опасного производства нет, работодатель проводит обязательные предварительные медицинские осмотры, когда принимает на практику студентов в возрасте до 18 лет (ст. 69, 266 ТК).

Направляйте практикантов на медосмотр по правилам, которые Минздравсоцразвития закрепило в Порядке от 12.04.2011 № 302н. Студенты проходят медицинский осмотр за счет работодателя (ст. 212, 266 ТК). Закон не запрещает согласовать с вузом вопрос компенсации работодателю расходов на осмотры в договоре о прохождении практики.

Если допустите практикантов к работам без предварительного медицинского осмотра, организацию привлекут к административной ответственности (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП). Компании грозит штраф в размере от 110 000 до 130 000 руб., а руководителю – от 15 000 до 25 000 руб.

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.