Если работы связаны с вредными и опасными условиями труда, направьте практикантов на предварительный медицинский осмотр и только после этого допускайте их к работам (п. 20 Положения, ч. 2 ст. 212 ТК). Учебное заведение направляет студентов на практику по договору с организацией о прохождении практики обучающимися (п. 8 Положения, п. 9 Положения, утв. приказом Минобрнауки от 18.04.2013 № 291). Работодатель по договору должен обеспечить практикантам безопасные условия, которые отвечают требованиям охраны труда (п. 13 Положения, п. 15 Положения, утв. приказом Минобрнауки от 18.04.2013 № 291). Если вредного или опасного производства нет, работодатель проводит обязательные предварительные медицинские осмотры, когда принимает на практику студентов в возрасте до 18 лет (ст. 69, 266 ТК).

Направляйте практикантов на медосмотр по правилам, которые Минздравсоцразвития закрепило в Порядке от 12.04.2011 № 302н. Студенты проходят медицинский осмотр за счет работодателя (ст. 212, 266 ТК). Закон не запрещает согласовать с вузом вопрос компенсации работодателю расходов на осмотры в договоре о прохождении практики.

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Бухгалтеров обязали проходить медосмотр

Если допустите практикантов к работам без предварительного медицинского осмотра, организацию привлекут к административной ответственности (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП). Компании грозит штраф в размере от 110 000 до 130 000 руб., а руководителю – от 15 000 до 25 000 руб.