2011 сентября 2018

Учредители на собрании решили досрочно уволить генерального директора и назначить на его должность нового сотрудника. Кто вправе подписать приказ на увольнение — прежний или новый директор?

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отвечает:

Директор сам вправе подписать приказ о своем уходе.

Сотрудника на должность директора утверждают учредители ООО. Это решение они принимают на общем собрании, где на повестке дня не только рассматривают назначение директора, его срок полномочий, но и выбирают председателя собрания. Именно он подписывает трудовой договор с директором (п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Учредители вправе на общем собрании принять решение о досрочном расторжении контракта с руководителем (п. 2 ст. 278 ТК, подп. 4 п. 2 ст. 33 Закона № 14-ФЗ). На основании такого решения надо издать приказ об увольнении руководителя. Его должен подписать сам директор или ответственный сотрудник, которого учредители наделили полномочиями.

В последний рабочий день с директором надо рассчитаться. Выдайте ему зарплату за отработанное время и компенсацию неиспользованного отпуска. Организация досрочно расторгает договор с руководителем, поэтому он имеет право минимум на три средних месячных заработка (ст. 279 ТК). Также отдайте ему трудовую с записью об увольнении (ч. 5 ст. 84.1 ТК).

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