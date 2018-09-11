Вы вправе платить с ресторанного бизнеса ЕНВД.

Компании в Челябинске вправе перевести бизнес по общественному питанию на вмененку (решение Челябинской городской думы от 28.11.2006 № 17/3). Но только если площадь зала обслуживания не превышает 150 кв. м (подп. 8 п. 2 ст. 346.26 НК).

Вы выполняете условие — сумма площадей на всех этажах не более 150 кв. м. А значит, вы вправе перевести этот бизнес на вмененку. Такого же мнения придерживаются и чиновники (письмо Минфина от 07.05.2018 № 03-11-11/30603).

На проверке инспекторы вправе потребовать подтвердить площадь обслуживающих залов. Налоговики часто учитывают пустующие и подсобные помещения. Вам нужно подтвердить, что в них нет условий, чтобы обслуживать гостей. Например, издайте приказ руководителя, что кафе временно не использует помещения. Даже если проверяющие доначислят ЕНВД, в суде решение получится отменить. В вашем округе практика не сложилась, но в других компании оспаривают доначисления (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.03.2017 № Ф01-125/2017).

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