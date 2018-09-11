3311 сентября 2018

Компания выдала сотруднику заем в сумме100 тыс. руб. Сотрудник вернуть долг не смог. Директор простил задолженность, для этого оформили договор дарения на 85 тыс. руб. Надо начислить взносы и НДФЛ с прощенного займа?

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отвечает:

С прощенного займа взносы не платят.

Взносами облагаются все выплаты сотруднику, которые он получил по трудовому или гражданско-правовому договору (п. 1 ст. 420 НК). Ваша компания простила долг по договору дарения. То есть этот доход сотрудник получил не в рамках трудовых отношений. Он не облагается страховыми взносами (письмо ФНС от 30.05.2018 № БС-4-11/10449@).

С доходов, которые компания выплачивает сотрудникам, она удерживает НДФЛ (ст. 24, 226, 230 НК). С подарков дороже 4 тыс. руб. надо удержать НДФЛ (п. 28 ст. 217 НК). В вашем случае налог составит 10 530 руб. ((85 000 руб. – 4000 руб.) × 13%). Перечислите его не позднее следующего рабочего дня после выплаты дохода.

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