3011 сентября 2018

Сотрудник принес уведомление о праве на имущественный вычет. Сумма вычета превышает доходы работника с начала года. Кроме зарплаты сотрудник получает вознаграждение по договору подряда. В январе он получил зарплату за декабрь и вознаграждение по договору за этот же месяц. Нужно ли возвращать работнику НДФЛ с этих выплат?

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отвечает:

Верните НДФЛ, который удержали с вознаграждения по договору подряда.

Сотрудник вправе не дожидаться окончания года и получить имущественный вычет в компании. Для этого работник получает уведомление в налоговой (приказ ФНС от 14.01.2015 № ММВ-7-11/3@). Если сотрудник принес документы в середине года, нужно пересчитать налоговую базу и вернуть излижне удержанный НДФЛ (письмо Минфина от 16.03.2017 № 03-04-06/15201).

На сумму вычета компания уменьшает доходы, с которых удерживает НДФЛ. Работник получил уведомление на 2018 год. А значит, применять его нужно к доходам текущего периода. Дата получения дохода для зарплаты за декабрь — 30.12.2017 (п. 2 ст. 223 НК). Это прошлый год, значит, возвращать НДФЛ с этой выплаты не нужно.

Дата дохода для вознаграждения по договору подряда — день выплаты (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК). Не имеет значения, что деньги выдали за работу, которую сотрудник выполнил в декабре. Доход относится к 2018 году. НДФЛ с этой выплаты верните работнику по его заявлению на карточку или счет в банке.

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