1911 сентября 2018

Купили онлайн-кассу и зарегистрировали ее в ИФНС. Планировали использовать аппарат в новом магазине, но его открытие отложили. Как теперь поступить с кассой?

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отвечает:

Вы вправе начать использовать кассу, когда откроете магазин. Проблем с налоговой не будет.

Онлайн-касса передает данные о каждой продаже в ИФНС. Но это не означает, что компания обязана пробивать чеки на аппарате, как только зарегистрировала его в налоговой.

По закону фискальный накопитель заблокируется, если в течение 30 календарных дней не передает сведения из кассового чека в налоговую (ст. 4.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Но если расчетов не было, вы не обязаны включать кассу и пробивать нулевые чеки. Если вы не оформляете чеки, аппарат не заблокируется. Кроме того, вы не обязаны сообщать в налоговую о том, что временно не используете зарегистрированную ККТ.

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