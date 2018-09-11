3811 сентября 2018

Компьютеры дешевле 40 000 руб. компания учла на субсчете «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» к счету 10 «Материалы». На какой субсчет их перевести после передачи в эксплуатацию?

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отвечает:

В момент, когда компьютеры передали в эксплуатацию, компания вправе учесть их стоимость в расходах (п. 2 ПБУ 5/01, п. 16 ПБУ 10/99, п. 93 Методических указаний, утв. приказом Минфина от 28.12.2001 № 119н). Чтобы организовать контроль за движением и сохранностью техники, отразите ее на забалансовом счете (абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01). В Плане счетов нет специального счета, поэтому компания вправе назначить его сама. Например, откройте счет 015 «Активы стоимостью до 40 000 руб. в эксплуатации».

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