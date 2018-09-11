3311 сентября 2018

Должен ли работодатель проводить инструктажи по охране труда при приеме на производственную практику студентов? При трудоустройстве основных работников мы всегда проводим инструктаж. Однако студенты не являются сотрудниками компании и трудовые договоры мы с ними не заключаем.

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отвечает:

Проведите вводный инструктаж по охране труда со студентами, которые будут проходить практику в компании (п. 13 Положения). Программу вводного инструктажа каждая организация разрабатывает самостоятельно (п. 2.1.2 постановления Минтруда, Минобразования от 13.01.2003 № 1/29). Как правило, обучение проводят в отдельном помещении в установленное работодателем время. Проверьте, как студенты усвоили знания. Практиканты должны расписаться в специальном журнале проведения инструктажей и подтвердить факт того, что работодатель провел обучение (п. 2.1.3 постановления Минтруда, Минобразования от 13.01.2003 № 1/29). Когда студент на предприятии не только наблюдает за ходом рабочих процессов, но и выполняет обязанности в рамках конкретной должности, участвует в производственной деятельности, по факту работодатель допускает его к работе. В этом случае студентов, так же как и рядовых работников, ознакомьте с требованиями охраны труда, правилами техники безопасности на рабочем месте (ст. 212 и 225 ТК). Разрешайте студентам приступить к работе только после того, как проведете необходимые мероприятия по охране труда.

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