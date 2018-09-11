Проведите вводный инструктаж по охране труда со студентами, которые будут проходить практику в компании (п. 13 Положения). Программу вводного инструктажа каждая организация разрабатывает самостоятельно (п. 2.1.2 постановления Минтруда, Минобразования от 13.01.2003 № 1/29). Как правило, обучение проводят в отдельном помещении в установленное работодателем время. Проверьте, как студенты усвоили знания. Практиканты должны расписаться в специальном журнале проведения инструктажей и подтвердить факт того, что работодатель провел обучение (п. 2.1.3 постановления Минтруда, Минобразования от 13.01.2003 № 1/29). Когда студент на предприятии не только наблюдает за ходом рабочих процессов, но и выполняет обязанности в рамках конкретной должности, участвует в производственной деятельности, по факту работодатель допускает его к работе. В этом случае студентов, так же как и рядовых работников, ознакомьте с требованиями охраны труда, правилами техники безопасности на рабочем месте (ст. 212 и 225 ТК). Разрешайте студентам приступить к работе только после того, как проведете необходимые мероприятия по охране труда.

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