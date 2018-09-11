Уволить сотрудника, с которого сняли инвалидность, нельзя. Закон не предусматривает подобного основания для увольнения. Специальные рабочие места работодатель организует только для инвалидов. Если работник не подтвердит инвалидность, его рабочее место специальным уже не считается. В этом случае предложите бывшему инвалиду другую вакантную должность (ст. 72 ТК). Если сотрудник согласится, оформите перевод на другую работу. На свободное место можно принять в счет квоты нового соискателя с инвалидностью. При этом рабочее место придется организовать для него заново.

Если бывший сотрудник-инвалид не согласится оформить перевод на другую должность, вы не вправе перевести его принудительно. После того как примете на работу нового инвалида, прежнего сотрудника вы можете сократить, если в его работе отсутствует реальная необходимость.