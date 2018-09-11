2111 сентября 2018

Организация обязана создавать или выделять рабочие места для инвалидов. Можем ли мы выделить рабочее место для инвалида на 0,5 ставки?

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отвечает:

Инвалидам нужно выделять рабочие места с полной занятостью. Это лица, которые нуждаются в социальной защите в связи с наличием у них серьезных заболеваний (ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», далее – Закон № 181-ФЗ). Законодатель определяет квоты рабочих мест для инвалидов таким образом, чтобы обеспечить им равные с другими гражданами возможности в реализации трудовых прав. Они заключаются в том, чтобы обеспечить им полную занятость, а не по совместительству или на неполное рабочее время.

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