1312 сентября 2018

Бракованный товар до возврата поставщику учесть за балансом или на особом субсчете?

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отвечает:

Если брак нашли до того, как подписали накладную, учтите его за балансом. Например, откройте счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». Когда вернете бракованный товар поставщику, спишите его стоимость с забалансового счета. Если брак нашли после того, как приняли товар на учет, учтите его на счете 41 «Товары». Организуйте обособленный учет, как удобно, вы не обязаны открывать отдельный субсчет.

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