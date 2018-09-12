Если брак нашли до того, как подписали накладную, учтите его за балансом. Например, откройте счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». Когда вернете бракованный товар поставщику, спишите его стоимость с забалансового счета. Если брак нашли после того, как приняли товар на учет, учтите его на счете 41 «Товары». Организуйте обособленный учет, как удобно, вы не обязаны открывать отдельный субсчет.

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