Как отразить в бухучете передачу основных средств обособленному подразделению?

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Если у подразделения нет своего баланса, то продолжайте учитывать имущество на счете 01 «Основные средства». Передаете объекты в обособку со своим балансом — сделайте проводки:
ДЕБЕТ 79 КРЕДИТ 01
отразили первоначальную стоимость основного средства, переданного в обособленное подразделение;
ДЕБЕТ 02 КРЕДИТ 79
отразили амортизацию по основному средству, переданному в обособленное подразделение.