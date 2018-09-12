2412 сентября 2018

Как отразить в бухучете передачу основных средств обособленному подразделению?

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отвечает:

Если у подразделения нет своего баланса, то продолжайте учитывать имущество на счете 01 «Основные средства». Передаете объекты в обособку со своим балансом — сделайте проводки:

ДЕБЕТ 79 КРЕДИТ 01
отразили первоначальную стоимость основного средства, переданного в обособленное подразделение;

ДЕБЕТ 02 КРЕДИТ 79
отразили амортизацию по основному средству, переданному в обособленное подразделение.

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