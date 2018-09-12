1812 сентября 2018

Ежемесячно мы подаем сведения в центр занятости. В последний раз, когда сдавали отчет, специалист центра занятости заметила, что в приказ о квотировании рабочих мест для инвалидов нужно включить профессии и должности, на которых инвалиды работают в настоящее время. Однако я считаю, если сотрудник-инвалид уволится, мы не сможем принять на его место работника без инвалидности. Кто из нас прав?

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отвечает:

Позиция специалиста центра занятости соответствует закону. Для организаций, у которых численность работников превышает 100 человек, квота для приема на работу инвалидов составляет от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников (ч. 1 ст. 21 Закона № 181-ФЗ) (подробная информация в таблице выше). Исключать из расчета квоты уже работающих инвалидов не нужно (апелляционное определение Свердловского областного суда от 31.10.2017 по делу № 33-19231/2017). Если инвалид уволится, на его должность примите обычного работника. При этом для инвалида выделите или создайте другое рабочее место и уведомьте центр занятости. При выборе рабочих мест для работников с ограниченыыми возможностями руководствуйтесь приказом Минтруда от 04.08.2014 № 515.

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