Рассчитайте квоту по каждому городу. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения на территории других муниципальных образований нужно учитывать отдельно (определение Высшего арбитражного суда от 03.09.2012 № ВАС-11395/12 по делу № А32-13713/11).
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Таблица. Как рассчитать размер квоты для приема инвалидов (ч. 1 ст. 21 Закона № 181-ФЗ)
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Размер квоты, %
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Пояснение
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От 35 до 100
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Не более 3
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Размер квоты в конкретном регионе определяется законом субъекта РФ
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Более 100
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От 2 до 4
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* Учитываются только места с допустимыми и оптимальными условиями, подтвержденные результатами спецоценки (ч. 2 ст. 21 Закона № 181-ФЗ).
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