Рассчитайте квоту по каждому городу. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения на территории других муниципальных образований нужно учитывать отдельно (определение Высшего арбитражного суда от 03.09.2012 № ВАС-11395/12 по делу № А32-13713/11).

Таблица. Как рассчитать размер квоты для приема инвалидов (ч. 1 ст. 21 Закона № 181-ФЗ)

Среднесписочная численность работников, чел.* Размер квоты, % Пояснение От 35 до 100 Не более 3 Размер квоты в конкретном регионе определяется законом субъекта РФ Более 100 От 2 до 4 * Учитываются только места с допустимыми и оптимальными условиями, подтвержденные результатами спецоценки (ч. 2 ст. 21 Закона № 181-ФЗ).

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