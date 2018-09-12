4212 сентября 2018

Обязаны ли мы предоставлять в Центр занятости населения сведения о потребности в работниках и описывать эти вакансии в случае, если мы не набираем самостоятельно инвалидов на все выделенные по квоте места? Какая ответственность предусмотрена за непредоставление этих сведений?

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отвечает:

Информацию о квотах для инвалидов в службу занятости нужно предоставлять ежемесячно (ч. 3 ст. 25 Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»). Если не выделить рабочие места для трудоустройства инвалидов или отказать такому соискателю в приеме на работу в пределах квоты, то должностное лицо организации, например руководителя, могут привлечь к административной ответственности (ч. 1 ст. 5.42 КоАП, постановление Верховного суда от 09.11.2011 № 49-АД11-4). Если же вы вообще не предоставляете сведения, вам грозит предупреждение или штраф. Для должностных лиц его размер может составить до 500 руб., для юридических лиц – до 5000 руб. (ст. 19.7 КоАП).

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