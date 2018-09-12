Вы имеете право отказать инвалиду в приеме на работу, но обоснованно. Организации ежемесячно отчитываются в службу занятости о вакантных рабочих местах и выполнении квоты по инвалидам (ч. 2 ст. 24 Закона № 181-ФЗ, ч. 3 ст. 25 Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1). Согласно этим данным центр занятости направляет в компанию граждан с инвалидностью для трудоустройства. Работодателя привлекут к административной ответственности, если он не трудоустроит инвалида в пределах установленной квоты (ч. 1 ст. 5.42 КоАП).

Вы пишете об обоснованном отказе заключить трудовой договор. Закон запрещает не принимать на работу по основаниям, которые не связаны с деловыми качествами соискателя (ст. 65 ТК). Необходимо оптимально учитывать интересы и работодателя, и сотрудника (п. 10 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2). Если у человека отсутствует уровень образования, опыт работы, профессиональные навыки, необходимые для вакантной должности, то организация вправе не заключать с ним трудовой договор.

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