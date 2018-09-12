Суды не принимают во внимание доводы работодателей о том, что инвалиды не могут работать в организациях ведомственной охраны. Ведь Закон № 181-ФЗ предусматривает, что они обязаны выделять рабочие места для инвалидов, а если это невозможно, то создавать (решение Октябрьского районного суда от 10.07.2012 по делу № 2-1513\12).

Когда рассчитывают квоту для приема на работу инвалидов, в среднесписочную численность работников не включают работников, условия труда которых по результатам спецоценки или бывшей аттестации рабочих мест отнесли к вредным или опасным (ст. 21 Закона № 181-ФЗ). В настоящее время другого нормативного акта на этот счет нет.

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