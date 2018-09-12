1612 сентября 2018

Принимаем на работу нового сотрудника. Он должен выйти 24 сентября, а уже 25-го числа лететь в командировку. Билеты мы купим новичку раньше, чем он станет сотрудником. Мы вправе учесть такие расходы?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Вы вправе списать стоимость билета.

В командировку можно направить только работника, с которым у компании заключен трудовой договор (п. 2 Положения, утв. постановлением Правительства от 13.08.2008 № 749). Поэтому нельзя списать стоимость билетов подрядчику либо соискателю на должность как командировочные. Но в вашем случае этот запрет не действует.

Работник воспользуется билетом, когда уже будет действовать трудовой договор. Командировочные расходы компания списывает после того, как сотрудник вернется из служебной поездки и представит авасовый отчет (подп. 12 п. 1 ст. 264, подп. 5 п. 7 ст. 272 НК). Поэтому не имеет значения, что вы купили проездной документ до того, как заключили трудовой договор.

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.