Вы вправе списать стоимость билета.

В командировку можно направить только работника, с которым у компании заключен трудовой договор (п. 2 Положения, утв. постановлением Правительства от 13.08.2008 № 749). Поэтому нельзя списать стоимость билетов подрядчику либо соискателю на должность как командировочные. Но в вашем случае этот запрет не действует.

Важная статья:

Как списать невозвратные билеты

Работник воспользуется билетом, когда уже будет действовать трудовой договор. Командировочные расходы компания списывает после того, как сотрудник вернется из служебной поездки и представит авасовый отчет (подп. 12 п. 1 ст. 264, подп. 5 п. 7 ст. 272 НК). Поэтому не имеет значения, что вы купили проездной документ до того, как заключили трудовой договор.