2812 сентября 2018

Получили требование на камеральной проверке декларации по налогу на прибыль. Налоговики хотят получить пояснения по отчетности, но что именно нужно пояснить, в требовании не сказано. Мы вправе проигнорировать запрос?

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отвечает:

Направьте мотивированный отказ.

На камеральной проверке декларации по прибыли налоговики вправе требовать пояснения только в случаях, которые названы в статье 88 НК:

  •  инспекторы нашли в декларации ошибки или противоречия;
  •  компания подала уточненку к уменьшению;
  •  в отчетности убыток;
  • компания воспользовалась льготами.

Причину запроса налоговики должны назвать в требовании (приказ ФНС от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@). Если инспекторы не сообщили причину запроса, документ можно проигнорировать. Но безопаснее все-таки ответить налоговикам.

В течение пяти рабочих дней отправьте мотивированный отказ в ответ на требование. Сообщите, что в документе нет причины для запроса. Если оставить требование без ответа, налоговики могут оштрафовать компанию на 5 тыс. руб. (п. 1 ст. 129.1 НК). Это незаконно, но штраф потребуется обжаловать в управлении или даже отменять в суде.

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