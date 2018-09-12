Направьте мотивированный отказ.

На камеральной проверке декларации по прибыли налоговики вправе требовать пояснения только в случаях, которые названы в статье 88 НК:

инспекторы нашли в декларации ошибки или противоречия;

компания подала уточненку к уменьшению;

в отчетности убыток;

компания воспользовалась льготами.

Причину запроса налоговики должны назвать в требовании (приказ ФНС от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@). Если инспекторы не сообщили причину запроса, документ можно проигнорировать. Но безопаснее все-таки ответить налоговикам.

В течение пяти рабочих дней отправьте мотивированный отказ в ответ на требование. Сообщите, что в документе нет причины для запроса. Если оставить требование без ответа, налоговики могут оштрафовать компанию на 5 тыс. руб. (п. 1 ст. 129.1 НК). Это незаконно, но штраф потребуется обжаловать в управлении или даже отменять в суде.