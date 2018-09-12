Организация вправе получить по запросу копию любого решения о проверке ее работы [подп. 9 п. 1 ст. 21, подп. 12 п. 1 ст. 32 НК]. Но инспекторы не обязаны сами присылать документ, если камералят декларацию.

Решение продлить камералку по НДС вправе принять руководитель инспекции или его заместитель. По времени они ограничены только сроком в два месяца со дня, когда получили декларацию. То есть решение могут подписать и в последний день.

Компания может рассчитать, когда запросить решение о продлении камералки по НДС. Инспекторы пришлют его копию либо сообщат, что не принимали решение.