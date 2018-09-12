1712 сентября 2018

Инспекторы будут проверять декларацию по НДС два месяца вместо трех. Компания получит решение о продлении камеральной налоговой проверки? Как узнать, что проверка закончилась?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Организация вправе получить по запросу копию любого решения о проверке ее работы [подп. 9 п. 1 ст. 21, подп. 12 п. 1 ст. 32 НК]. Но инспекторы не обязаны сами присылать документ, если камералят декларацию.

Решение продлить камералку по НДС вправе принять руководитель инспекции или его заместитель. По времени они ограничены только сроком в два месяца со дня, когда получили декларацию. То есть решение могут подписать и в последний день.

Компания может рассчитать, когда запросить решение о продлении камералки по НДС. Инспекторы пришлют его копию либо сообщат, что не принимали решение.

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.