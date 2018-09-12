1412 сентября 2018

Раньше статья 93 НК разрешала не сдавать документы и информацию повторно, только если компания уже представляла их на камеральных и выездных проверках. Теперь это уточнение убрали. Для чего внесли поправку? Компании теперь обязаны будут уведомлять, что уже представляли бумаги. По какой форме сообщить инспекторам об этом?

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отвечает:

Поправка потребовалась, чтобы упорядочить представление документов во всех случаях. Например, компания могла сдать бумаги ранее добровольно с заявлением, жалобой, декларацией. Теперь не потребуется направлять документы повторно. Не имеет значения, по каким основаниям компания их раньше представляла.

Используйте ту же форму уведомления, что и в случаях, когда не можете подать документы в срок [приложение 1 к приказу ФНС от 25.01.2017 № ММВ-7-2/34@]. Этот бланк универсальный. Перечислите документы и информацию, которые не будете представлять. В строке «причина» запишите, что инспекторы требуют бумаги повторно.

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