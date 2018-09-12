Поправка потребовалась, чтобы упорядочить представление документов во всех случаях. Например, компания могла сдать бумаги ранее добровольно с заявлением, жалобой, декларацией. Теперь не потребуется направлять документы повторно. Не имеет значения, по каким основаниям компания их раньше представляла.

Используйте ту же форму уведомления, что и в случаях, когда не можете подать документы в срок [приложение 1 к приказу ФНС от 25.01.2017 № ММВ-7-2/34@]. Этот бланк универсальный. Перечислите документы и информацию, которые не будете представлять. В строке «причина» запишите, что инспекторы требуют бумаги повторно.