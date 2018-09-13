Нет, доплачивать за вечернее время не нужно. Такую работу не считают сверхурочной (ст. 152 ТК). Ведь сотрудник трудился не больше нормы. Тем, кто работает по индивидуальному графику, доплачивать требуется только за работу в ночное время, то есть с 22 часов вечера и до 6 часов утра (ст. 154 ТК).

За сверхурочную работу понадобится доплатить, если сотрудник отработал больше нормы, например больше восьми часов в день. К примеру, при графике с 9 до 18 часов работник задержался до 21 часа. В таком случае за первые два часа переработки зарплату платят не меньше чем в полуторном размере, а за третий час — не меньше чем в двойном (ст. 152 ТК).

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