Выплачивайте стипендию в сумме, которая обозначена в договоре. Не важно, что ученик проводит в офисе меньше восьми часов. Стипендия относится к социальным выплатам. Ее нельзя уменьшать, даже если студент обучался меньше нормы рабочего времени, которая установлена другим работникам организации.

Для стипендий есть еще одно ограничение. Трудовой кодекс запрещает платить меньше МРОТ (ч. 1 ст. 204). Это минимальный размер выплаты, который вправе установить компания. Если ученик на практических занятиях выполняет какую-то работу, компания обязана ее дополнительно оплачивать. Расценки определяют в договоре.

Время обучения не должно превышать норму рабочего времени для соответствующей профессии. Но может быть меньше. Чтобы избежать споров со студентом, укажите график в ученическом договоре (ст. 196, 205 ТК, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2017 по делу № А56-70818/2016).

Если студент без уважительных причин пропускает занятия, то компания вправе взыскать с него стипендию и расторгнуть договор (ст. 207, 208 ТК).

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