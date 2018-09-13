1613 сентября 2018

Заключили со студентом ученический договор. Мы обязаны выплачивать ему аванс? Или стипендию можно платить один раз в месяц?

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отвечает:

Ответ зависит от того, что написано в ученическом договоре, который ваша компания подписала со студентом.

Проверьте, какой график выплаты стипендии установили в договоре, и следуйте ему. Если в контракте на этот счет ничего не сказано, вы вправе выдавать деньги один раз в месяц. Стипендия не относится к заработной плате. По этой причине у компании нет обязанности перечислять ее два раза в месяц (постановление Президиума ВАС от 03.12.2013 № 10905/13). В этом случае вы не обязаны соблюдать сроки, которые компания установила для зарплаты сотрудникам.

Закон не запрещает выдавать стипендию чаще чем раз в месяц. Чтобы не спорить со студентом, добавьте в ученический договор сведения о том, когда он будет получать деньги (ч. 2 ст. 199 ТК).

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