Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, кто несет затраты на содержание имущества, полученного в пользование. Если получатель имущества, то возникают объекты арендных отношений, регулируемые стандартом «Аренда». Если ссудодатель — положения стандарта не применяются. При этом не имеет значения, каким образом получатель несет затраты: он может компенсировать коммунальные расходы ссудодателю (условные арендные платежи), а может самостоятельно заключать договоры с поставщиками коммунальных и иных услуг.

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