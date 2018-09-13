Как правильно классифицировать арендные отношения?

Есть два основных признака. Первый — это срок аренды, который при операционной аренде должен быть меньше срока полезного использования имущества. Второй — право пользования, которое при финансовой аренде переходит к ссудополучателю. Например, при аренде здания сроком на 11 месяцев совершенно очевидно, что этот срок несопоставим со сроком полезного использования здания и арендная плата за этот период также несопоставима со стоимостью здания. Вывод — это операционная аренда. Но если арендуется оборудование на три года, тогда такой срок арендных отношений может быть вполне сопоставим со сроком полезного использования самого оборудования и признаки операционной аренды не очевидны.

Вместе с тем если по окончании арендных отношений арендатор получит имущество в собственность, то это финансовая аренда. Если же имущество вернется арендодателю — операционная.