Инспектор не станет сам приглашать компанию, чтобы показать ей все материалы. Но сделает это, если получит запрос от организации.

Компания вправе ознакомиться с документами в течение одного месяца после того, как получила акт. Для этого нужно составить заявление с просьбой показать документы. Инспектор пригласит в течение двух рабочих дней после того, как получит бумагу [п. 2 ст. 101 НК].

Налоговики передают приложение к акту выписки из материалов проверки. Это информация, которая подтверждает выводы о нарушениях. Если же компания решит, что ей нужно увидеть все, что собрали инспекторы, то нужно написать заявление об этом.