Да, ранее налоговики не давали копию протокола свидетелю.

Руководство компании заинтересовано точно знать, какие вопросы задавали сотрудникам и какие ответы от них получили. Для компаний это особенно важно до того, как составили акт проверки. Протоколы дают информацию, чтобы подготовиться к рассмотрению акта и повлиять на решение по ревизии.

Инспектор после допроса составит протокол и вручит его копию свидетелю под расписку. А если он откажется взять бумагу, то налоговик проставит об этом отметку в оригинале протокола.