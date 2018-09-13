1513 сентября 2018

Налоговиков обязали выдавать свидетелю копию протокола его допроса. До сих пор нельзя было ее получить? Как компания может ее использовать?

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отвечает:

Да, ранее налоговики не давали копию протокола свидетелю.

Руководство компании заинтересовано точно знать, какие вопросы задавали сотрудникам и какие ответы от них получили. Для компаний это особенно важно до того, как составили акт проверки. Протоколы дают информацию, чтобы подготовиться к рассмотрению акта и повлиять на решение по ревизии.

Инспектор после допроса составит протокол и вручит его копию свидетелю под расписку. А если он откажется взять бумагу, то налоговик проставит об этом отметку в оригинале протокола.

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