2913 сентября 2018

Сотрудник просит переводить первую часть зарплаты на карту одного банка, а вторую — в другую кредитную организацию. Мы вправе отказать?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Безопаснее выполнить просьбу сотрудника.

Работник вправе выбирать банк, в который компания будет перечислять зарплату. Для этого сотруднику достаточно написать заявление с реквизитами карты или счета в кредитной организации за пять рабочих дней до выдачи зарплаты (ч. 3 ст. 136 ТК). Но в декабре планируют внести изменения в ТК и увеличить срок до 15 дней.

Кодекс не уточняет, может ли сотрудник потребовать, чтобы компания переводила зарплату сразу в два банка. В то же время прямого запрета нет, поэтому безопаснее выполнить просьбу сотрудника. Иначе трудинспекторы могут оштрафовать компанию на 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.