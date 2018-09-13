Безопаснее выполнить просьбу сотрудника.

Работник вправе выбирать банк, в который компания будет перечислять зарплату. Для этого сотруднику достаточно написать заявление с реквизитами карты или счета в кредитной организации за пять рабочих дней до выдачи зарплаты (ч. 3 ст. 136 ТК). Но в декабре планируют внести изменения в ТК и увеличить срок до 15 дней.

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Платим сотруднику зарплату на разные карты

Кодекс не уточняет, может ли сотрудник потребовать, чтобы компания переводила зарплату сразу в два банка. В то же время прямого запрета нет, поэтому безопаснее выполнить просьбу сотрудника. Иначе трудинспекторы могут оштрафовать компанию на 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).