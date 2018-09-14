Да, конечно.

Компания вправе заключить срочный трудовой договор на время отсутствия сотрудника [абз. 2 ч. 1 ст. 59 ТК]. Чаще всего так поступают в период ежегодного отпуска, декрета и т. д. Но ТК не запрещает подписать срочный трудовой договор, если сотрудника нет на работе по любой другой причине.

Заключать бессрочный договор вы не вправе, пока не выясните, почему сотрудник не ходит на работу. Ведь за ним сохраняется рабочее место. Чаще такие проблемы работодатель решает через совмещение. Но если это невозможно, то подписывают срочный трудовой договор.

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