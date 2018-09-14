Вы не вправе записать Ф. И. О. сотрудника, если он не давал согласие на это.

Ф. И. О. сотрудника — это его персональные данные [п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ]. Если он не разрешал передавать такую информацию третьим лицам, то вы не вправе записывать эти сведения в трудовом договоре другого сотрудника [подп. 1 п. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ].

В договоре с временным работником нужно отразить причину, по которой заключаете срочный договор. При этом не обязательно отражать Ф. И. О. отсутствующего работника, можно записать дату и номер приказа о предоставлении отпуска или его табельный номер.

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