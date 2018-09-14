4714 сентября 2018

Сотрудник хочет взять отпуск на два дня: понедельник и пятницу. Сколько приказов должен издать директор в таком случае?

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отвечает:

Приказ может быть один или два.

В данном случае сотрудник идет в две части отпуска — в понедельник и пятницу. Количество приказов зависит от формы приказа на отпуск, которую использует компания. Чаще всего это унифицированная форма № Т-6 [утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1]. Но в ней есть только одна графа о сроке предоставления отпуска и количестве дней отдыха. Не запрещается дополнять ее. Изменения надо утвердить, например, приказом руководителя.

Возможна ситуация, когда пятница придется на один месяц, понедельник — на следующий. Например, 31 августа — пятница, а понедельник — уже 3 сентября. В таком случае бухгалтерии потребуется два раза рассчитывать отпускные. В первом случае расчетный период будет 01.08.2017–31.07.2018. Второй отпуск придется на следующий месяц. Расчетный период — 01.09.2017–31.08.2018. Размер отпускных за два дня будет различаться. Но их компания вправе выплатить в один день — не позднее трех календарных дней до начала первой части отпуска. То есть крайний срок — вторник, это подтверждает судебная практика [решение Ивановского областного суда от 20.03.2018 № 21–30/2018].

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