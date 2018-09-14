Вы сможете вписать в трудовую книжку работника запись об увольнении с прошлого места работы [п. 28 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225]. Но для этого одной выписки из ЕГРЮЛ будет недостаточно.

Запись об увольнении в книжку вносят на основании приказа об увольнении. Но когда работодатель уже не действует, работник вправе обратиться в суд, чтобы установить факт окончания трудовых отношений [ст. 265 ГПК]. На основании решения суда вы можете сделать запись в трудовой книжке вместо бывшего работодателя [ст. 268 ГПК].