3114 сентября 2018

К нам хочет устроиться «физик». Но в его трудовой книжке нет записи об увольнении с прошлого места работы. Как нам законно оформить сотрудника на работу, если выясним, что бывший работодатель уже недействующая компания?

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отвечает:

Вы сможете вписать в трудовую книжку работника запись об увольнении с прошлого места работы [п. 28 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225]. Но для этого одной выписки из ЕГРЮЛ будет недостаточно.

Запись об увольнении в книжку вносят на основании приказа об увольнении. Но когда работодатель уже не действует, работник вправе обратиться в суд, чтобы установить факт окончания трудовых отношений [ст. 265 ГПК]. На основании решения суда вы можете сделать запись в трудовой книжке вместо бывшего работодателя [ст. 268 ГПК].

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