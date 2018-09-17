Используйте счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Покупатель вправе отказаться от товара после покупки. Если компания не может предложить замену покупке, то обязана вернуть клиенту деньги (п. 2 ст. 25 Закона от 07.02.1992 № 2300 1).

Расчеты с «физиками» за покупки проводят по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» либо по счету 76. Чтобы отразить возврат товара, используйте тот же счет, что и при продаже. В день, когда «физик» вернул компании лишнюю сумму наличными, отразите ее по дебету счета 50«Касса». В учете будут такие проводки:

Дебет 41 Кредит 62 (76)

— приняты к учету товары, которые вернул покупатель;

Дебет 62 (76) Кредит 51

— возвращены деньги покупателю;

Дебет 50 Кредит 62 (76)

— приняты в кассу излишне перечисленные деньги.

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